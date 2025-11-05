L’incidente nel primo pomeriggio di oggi a Palazzolo dello Stella.

Violento incidente frontale tra due auto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 13.30, lungo la Strada Statale 14 a Palazzolo dello Stella.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, che hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario per estrarre due persone rimaste intrappolate all’interno degli abitacoli deformati dall’impatto. I due feriti, insieme ad altri due occupanti delle vetture, sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati all’ospedale.

Una volta conclusa la fase di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente, garantendo la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità, fortemente rallentata per tutta la durata delle operazioni di soccorso.