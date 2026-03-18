Grave incidente in galleria, scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, all’interno della galleria del Monte Fara, lungo la strada che collega Montereale Valcellina ad Andreis. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente in un impatto particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, impegnati nelle prime operazioni di assistenza ai feriti. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale: l’équipe sanitaria è stata poi trasferita rapidamente all’interno della galleria a bordo di un’ambulanza.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità.

Traffico bloccato e disagi alla circolazione

Pesanti le conseguenze sulla viabilità: il tratto stradale interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Lunghe code e disagi per gli automobilisti, con traffico completamente paralizzato per diverse ore.