C’è purtroppo una vittima nel grave incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 18 marzo, nella galleria del Monte Fara, lungo la strada tra Montereale Valcellina e Andreis. Nel violento scontro frontale tra un’auto e una betoniera ha perso la vita un uomo di 50 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente della Mazda, deceduto sul posto nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

I soccorsi.

Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi, con l’invio dell’elisoccorso regionale atterrato nel campo sportivo di Montereale Valcellina. L’équipe medica è stata poi trasportata all’interno della galleria per prestare assistenza.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, oltre alle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro, ancora al vaglio.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’intera area. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti.

La ricostruzione: l’auto avrebbe invaso la corsia opposta

La vittima, un uomo di 50 anni, si trovava in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro. Secondo quanto riferito dall’autista della betoniera, rimasto illeso, l’auto condotta dal cinquantenne, che viaggiava in direzione della pianura, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il mezzo pesante. Un impatto che, vista la conformazione della galleria, non ha lasciato possibilità di evitare la collisione.

Nonostante l’assenza di copertura telefonica all’interno del tunnel – lungo circa quattro chilometri – il camionista è riuscito a dare l’allarme utilizzando una delle colonnine Sos presenti lungo il percorso, permettendo così l’immediata attivazione dei soccorsi.



