Investita e uccisa a Chiusaforte, il conducente positivo all’etilometro

Le indagini sull’incidente costato la vita ad Angela Not.

È risultato positivo all’etilometro il carabiniere coinvolto nell’incidente che sabato 23 agosto ha causato la morte di Angela Not, 68 anni, originaria di Chiusaforte ma residente a Firenze. L’uomo, che si trovava fuori servizio al momento dei fatti, è ora indagato per omicidio stradale.

Secondo le ricostruzioni preliminari, la donna stava camminando lungo via Roma, in un tratto privo di marciapiedi, mentre rientrava a casa dopo aver partecipato alla festa patronale di San Bartolomeo. È stata investita dal veicolo guidato dal militare, che si è subito fermato e ha contattato il numero di emergenza. Sul posto sono giunti i soccorsi con ambulanza ed elicottero, ma la donna è morta poco dopo, colpita da un arresto cardiaco.

Come riporta il Messaggero Veneto il test alcolemico eseguito dalla Polizia di Stato, intervenuta sulla scena, ha rilevato una concentrazione di 0,8 grammi per litro di alcol nel sangue del conducente, un valore oltre il limite ma che non supera la soglia penalmente rilevante. Il corpo della signora Not è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli esiti dell’autopsia, che potrebbero avere rilievo ai fini processuali. I risultati, al momento, restano secretati.