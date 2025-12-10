Incidente tra tre mezzi pesanti in A4: un ferito e autostrada chiusa

Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Il sinistro, avvenuto alle ore 15:10 al chilometro 446, ha coinvolto tre mezzi pesanti. Secondo le prime informazioni diffuse da Autostrade Alto Adriatico, una persona è rimasta ferita ma risulta cosciente.

L’incidente si è verificato in un momento di traffico particolarmente intenso, soprattutto per la presenza di numerosi veicoli pesanti in circolazione dopo il ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre. La situazione è stata tempestivamente gestita dal personale della concessionaria autostradale, che ha attivato per la prima volta la nuova chiusura obbligatoria automatica del casello di Portogruaro. Il sistema ha permesso, in appena dieci minuti, di deviare il traffico in uscita sull’autostrada A28 (Portogruaro-Conegliano), limitando così ulteriori disagi alla circolazione. Al momento dell’incidente, i pannelli a messaggio variabile lungo il tratto interessato avevano già segnalato condizioni di traffico rallentato, proprio a causa dell’elevato volume di mezzi in transito.



Sul posto sono attualmente in corso le operazioni di soccorso: sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza al ferito, la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.