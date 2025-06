L’incidente sulla strada regionale 251 a Montereale Valcellina.

Incidente nella notte a Montereale Valcellina sulla strada regionale 251 all’altezza del Ponte Giulio dove un’auto è uscita di strada finendo nella boscaglia. Sul postso intorno alle 3.15, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Maniago supportata dall’autogru giunta dalla sede centrale.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, il 3 occupanti dell’autovettura erano già all’esterno del mezzo incidentato e il personale sanitario li stava visitando. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza il mezzo incidentato e con l’autogru lo hanno recuperato dalla boscaglia per riportarlo sul piano stradale. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.