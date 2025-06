Un talento friulano agli Europei: Filippo Rizzi dell’Atletica Malignani corre in Finlandia

Filippo Rizzi dell’Atletica Malignani agli Europei U20.

È un risultato di rilievo per l’atletica friulana quello conquistato da Filippo Rizzi, classe 2006, ostacolista junior tesserato con Atletica Malignani Libertas Udine. Nel fine settimana, a Modena, in occasione dei Campionati Regionali Junior e Promesse, Rizzi ha corso i 110 ostacoli con barriere da 100 cm in 14.12, tempo che gli consente di ottenere il minimo federale FIDAL per i prossimi Campionati Europei Under 20, in programma dal 7 al 10 agosto a Tampere, in Finlandia.

Allenato da Ivan Zadro e Andrea Alterio, Rizzi ha dimostrato una crescita costante nelle ultime stagioni, migliorando non solo tra gli ostacoli ma anche nella velocità pura. Il risultato di Modena rappresenta una delle migliori prestazioni italiane stagionali nella categoria e consolida la sua posizione tra i giovani più promettenti a livello nazionale.

Alle sue spalle, nella stessa manifestazione, si è distinto anche Giulio Manzi (classe 2007), che ha corso in 14.05 pochi giorni dopo, superato solo da Matteo Togni (2006) delle Fiamme Oro Padova, autore di un ottimo 13.55, miglior crono italiano dell’anno per la categoria.

Il tempo realizzato da Rizzi non è solo il lasciapassare per l’Europa: rappresenta anche il secondo miglior crono all-time del Friuli Venezia Giulia, alle spalle di Xhonaldo Stylla, ex atleta e oggi tecnico dello stesso club. Il dato assume un valore ancora più simbolico considerando che il record regionale con ostacoli alti (14.32) appartiene proprio ad Andrea Alterio, attuale co-allenatore di Rizzi.

Il piazzamento europeo conferma la solidità del vivaio dell’Atletica Malignani Libertas Udine, storicamente attento alla formazione dei giovani e capace, anche in questa occasione, di portare un proprio atleta a competere nel contesto internazionale.