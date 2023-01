Incidente mortale a Beivars, probabile un malore: chi è la vittima e cosa è successo

Un malore la probabile causa dell’incidente mortale a Beivars di Udine.

E’ stato con tutta probabilità un malore a causare l’incidente a Beivars di Udine nel quale ha perso la vita C.S., anziano di 78 anni originario di Trasaghis ma residente in città. E’ accaduto intorno alle 17 e 35 in via Emilia, all’altezza del civico 36.

L’uomo, alla guida della sua Dacia Sandero, stava percorrendo la strada proveniente dalla località Beivars diretta verso il centro città. Secondo la prima ricostruzione, a causa di un probabile malore, l’anziano non è stato più in grado di controllare l’auto andando ad urtare una seconda autovettura parcheggiata in sosta regolare ed il muro di cinta di un’abitazione.

Nonostante gli immediati soccorsi per il 78enne purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. I rilievi del sinistro sono stati effettuati da una pattuglia del nucleo Pronto Intervento e viabilità della polizia locale di Udine.