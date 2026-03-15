Due persone investite davanti all’ingresso della Fiera di Pordenone

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, in viale Treviso a Pordenone. Intorno alle 13:30, una coppia di coniugi residente a San Stino di Livenza è stata travolta da un’auto proprio di fronte all’ingresso della Fiera dove è in corso l’ultima giornata della manifestazione Ortogiardino.

La dinamica dell’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo e la donna stavano attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali, vicino alla rotatoria nella zona dell’ingresso della fiera, quando sono stati investiti da un’automobile condotta da un giovane. A seguito del violento impatto, i due sono stati sbalzati per circa dieci metri, finendo sull’asfalto e riportando vari traumi, tra cui ferite al capo.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediato l’intervento dei sanitari, giunti sul posto con un’automedica e due ambulanze. I coniugi, rimasti sempre coscienti durante le operazioni di soccorso, hanno ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasportati all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per tutti gli accertamenti necessari. Sul luogo del sinistro sono intervenuti una pattuglia della Polizia locale e i Carabinieri.