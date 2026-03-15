Frana a Rigolato, massi cadono in mezzo alla carreggiata sulla SR355

Diversi massi di 40/50 centimetri di dimensione sono caduti sulla strada regionale 355 nel corso delle ultime ore. La frana si è distaccata nel tratto dopo il centro abitato di Rigolato in direzione Sappada. I detriti occupano parte della corsia. Al momento della caduta non transitava alcun mezzo, pertanto non si registrano veicoli coinvolti né danni a persone o cose.

Il traffico non è interrotto, ma la circolazione procede attualmente su una sola carreggiata nel punto interessato dall’ingombro. La situazione è sotto monitoraggio per consentire la rimozione dei detriti e il ripristino della normale viabilità in entrambi i sensi di marcia.