Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di sabato 16 agosto

15 Agosto 2025

di Redazione

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di sabato 16 agosto in Friuli Venezia Giulia si aprirà con cieli per lo più poco nuvolosi e temperature elevate, soprattutto in pianura e lungo la costa. Nel corso della mattinata prevarrà il sole, ma nel pomeriggio la situazione sarà più variabile, con la possibilità di qualche temporale di calore, inizialmente sui rilievi e in seguito anche su alcune zone di pianura.

Le temperature rimarranno tipicamente estive: in pianura si prevedono minime tra i 21 e i 24 gradi e massime comprese tra i 34 e i 37 gradi. Sulla costa minime tra 23 e 26 gradi, con punte massime fino a 35. In quota, a 1000 metri, attese massime intorno ai 24 gradi, mentre a 2000 metri il termometro non supererà i 17 gradi.

