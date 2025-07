Violento incidente tra tre auto, 5 feriti: c’è anche un minorenne

L’incidente questa mattina a Roveredo in Piano

Violento incidente questa mattina a Roveredo in Piano dove, intorno alle 7 e 15, tre auto si sono scontrate Lungo la Strada Provinciale 31 in località Tornielli. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui un minore.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone che , in attesa del personale sanitario, hanno iniziato ad assistere le 5 persone coinvolte nel sinistro, applicando dove necessario le tecniche di Primo Soccorso Sanitario.

Una volta giunto sul posto, il personale sanitario ha preso in carico i feriti e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Durante le fasi di soccorso e messa in sicurezza la SP 31 è rimasta chiusa al traffico. Sul posto anche i Carabinieri.