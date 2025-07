Giovani in campo: Confagricoltura Fvg lancia la nuova squadra under 40

Nasce la sezione Giovani di Confagricoltura Fvg.

È ufficialmente nata la sezione regionale dei giovani di Confagricoltura Fvg. L’assemblea costitutiva si è svolta a Cervignano del Friuli alla presenza del direttore generale nazionale Roberto Caponi e del vicepresidente di Confagricoltura Emo Capodilista. La nuova Sezione Interprovinciale – che riunisce Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste – sarà guidata da Alberto Vendrame, trentenne imprenditore agricolo di Codroipo, laureato in Scienze e tecnologie agrarie, già impegnato nell’azienda cerealicola di famiglia.

Accanto a Vendrame, sono stati nominati vicepresidenti Maurizio Polesello e Simone Bucovaz, mentre il consiglio direttivo si completa con Sara Barnecich, Fabio D’Attimis-Maniago Marchiò e Alessandro Ramonda.

Ad aprire i lavori è stato proprio D’Attimis-Maniago, promotore della nuova sezione, che ha indicato tre priorità: rafforzare il dialogo con l’Anga nazionale e le strutture territoriali, costruire un’interlocuzione efficace con le istituzioni regionali, e far crescere la rappresentanza giovanile nel mondo agricolo, sia nei numeri che nella qualità.

“Con questa nuova realtà – ha commentato Vendrame – vogliamo rafforzare il ruolo dei giovani all’interno dell’Organizzazione e porre le basi per un’azione più incisiva a sostegno dell’imprenditoria agricola giovanile”. Soddisfatto anche il presidente regionale di Confagricoltura, Philip Thurn Valsassina: “Il coinvolgimento dei giovani è un investimento sul futuro. Alcuni di loro fanno già parte dei Consigli provinciali: ora vogliamo formare i dirigenti di domani, sostenere il ricambio generazionale e stimolare l’innovazione in un settore in continua evoluzione”.