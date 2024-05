Incidente mortale a Ruda, cosa è successo e chi è la vittima

Nell’incidente a Ruda è morto un 46enne di Villa Vicentina.

E’ di Villa Vicentina la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri sera, attorno alle 22.30 nel territorio comunale di Ruda: si tratta di Massimo Sorrenti, un uomo del 1977 originario della Calabria ma residente nel paese friulano, che è morto sul colpo.

Sorrenti era alla guida di una Peugeot e stava percorrendo l’ex provinciale 8, nel tratto tra Villa Vicentina e Ruda, poco prima della frazione di San Nicolò, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Finita nel fossato, l’auto ha proseguito la sua corsa, ha cozzato contro la struttura di un ponte e si è rovesciata.

I sanitari sono accorsi sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri di Aquileia e i vigili del fuoco di Cervignano, che hanno messo in sicurezza la strada e l’auto.