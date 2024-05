Tragico incidente a Ruda, 47enne muore sul colpo

Incidente a Ruda.

Un drammatico incidente si è verificato martedì sera, intorno alle 22:20, lungo la provinciale 8 in località San Nicolò, a Ruda. Un uomo di 47 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un cordolo di cemento e finendo fuori strada.

L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Fiumicello per i rilievi e i vigili del fuoco di Cervignano, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il veicolo coinvolto.