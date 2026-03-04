Il messaggio di pace di GO!2025 arriva in Vaticano: Ziberna incontra il Papa

I sindaci di Gorizia e Nova Gorica incontrano Papa Leone XIV in piazza San Pietro.

Un messaggio di pace, collaborazione e dialogo partito dal confine tra Italia e Slovenia è arrivato fino al Vaticano. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, insieme al collega di Nova Gorica Samo Turel, ha partecipato oggi, mercoledì 4 marzo, a un’udienza in piazza San Pietro con Papa Leone XIV, portando al Pontefice lo spirito di GO!2025, la Capitale europea della cultura transfrontaliera.

A raccontare l’incontro è stato lo stesso primo cittadino goriziano, che ha parlato di un momento particolarmente emozionante vissuto insieme all’omologo sloveno. Il Papa si è dimostrato ancora una volta una persona capace di ascoltare e di entrare nel cuore delle persone, qualità che lo avevano già colpito nel primo incontro avuto con lui nei mesi scorsi.

Il racconto di GO!2025 al Pontefice

Durante l’udienza, i due sindaci hanno illustrato al Santo Padre il significato e il valore simbolico della Capitale europea della cultura 2025, che vede protagoniste insieme Gorizia e Nova Gorica, un progetto unico nella storia dell’iniziativa europea.

Ziberna ha spiegato al Pontefice come questo percorso abbia trasformato un confine che per decenni è stato segnato da divisioni, conflitti e tragedie in una nuova occasione di dialogo, collaborazione e coesione internazionale. Il progetto culturale rappresenta infatti un esempio concreto di riconciliazione tra popoli e territori, capace di trasmettere un messaggio di pace e cooperazione particolarmente significativo nel contesto internazionale attuale.

L’invito al Papa a visitare il territorio

Nel corso dell’incontro, i due amministratori hanno anche rivolto al Pontefice un invito formale a visitare il territorio di Gorizia e Nova Gorica, per conoscere da vicino la realtà di questa Capitale europea della cultura senza confini.