Tragico incidente a Ovaro: muore schiacciato dal trattore

L’incidente nella frazione di Mione a Ovaro: il trattore si è ribaltato in un canale a bordo strada.

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, nella frazione Mione del comune di Ovaro. Un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore agricolo, rovesciatosi in un canale a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato il mezzo agricolo capovolto e l’uomo incastrato sotto la pesante struttura. Dopo averlo estratto, i Vigili del Fuoco hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, utilizzando anche il defibrillatore automatico esterno (DAE), in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano: il medico del 118, giunto poco dopo sul luogo dell’incidente, ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

I Vigili del Fuoco hanno proseguito l’intervento mettendo in sicurezza il mezzo agricolo e l’area del sinistro, al fine di prevenire ulteriori pericoli. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.