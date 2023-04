La Yogurteria sbarca a Pradamano: è il terzo punto vendita in Friuli

La Yogurteria & Joy Bubble al centro commerciale Bennet di Pradamano.

Dopo Udine e il centro commerciale Città Fiera di Martignacco, per La Yogurteria & Joy Bubble Tea arriva il terzo punto vendita in Friuli con il nuovo store alle Gallerie Bennet di Pradamano.

Lo store sarà gestito da Lorenzo e Valentina, giovani affiliati della zona che hanno investito nel progetto del franchising scegliendo La Yogurteria & Joy Bubble Tea. “Iniziare questo percorso con il supporto di Penta – ci racconta Lorenzo, nuovo affiliato di Pradamano – significa avere tutte le professionalità del mondo della ristorazione a nostra disposizione: sia per la formazione che per tutta la parte burocratica e ricerca location per lo store, individuando il locale giusto per me e Valentina”.

“Aprendo un punto vendita in franchising – ci spiega Valentina- tutta la parte di formazione, preparazione prodotti e gestione del personale ci è stata trasmessa attraverso un percorso di tutoring all’interno di uno dei punti vendita diretti del brand. Un’occasione davvero unica per la mia crescita professionale. Ero già una cliente affezionata de La Yogurteria di Udine e ho pensato a quanto sarebbe stato bello aprire una yogurteria tutta mia. Dopo aver partecipato all’inaugurazione dello store di Città Fiera lo scorso dicembre, ho firmato subito il contratto”.

La clientela del centro commerciale Gallerie Bennet di Pradamano ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo del nuovo brand La Yogurteria & Joy Bubble Tea e di tutti i prodotti come il frozen yogurt, le crepe o il Bubble Tea e già in pochi giorni il punto vendita ha registrato ottimi risultati.