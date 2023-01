L’incidente nel pomeriggio a Udine.

Violento incidente questo pomeriggio intorno alle 17 a Udine. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate nei pressi della rotonda tra via Puintat e via Tavagnacco.

Nello scontro una delle auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli.