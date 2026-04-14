Incidente a Villa Primavera, scontro tra 2 auto sul sovrappasso ferroviario

L’incidente nel pomeriggio all’altezza del sovrappasso ferroviario di Villa Primavera.

Incidente nel pomeriggio di oggi a Villa Primavera, intorno alle 15:30, lungo via Santa Caterina, sul sovrappasso ferroviario che collega la zona a Pasian di Prato. Coinvolti nello scontro due veicoli, una Renault Clio e un’Audi A3.



Secondo una prima ricostruzione, la Renault Clio, prima dell’impatto con l’altra auto, ha urtato il muretto del ponte ferroviario. L’incidente ha provocato uno sversamento di carburante sulla carreggiata, rendendo particolarmente pericolosa la sede stradale.

Strada chiusa per oltre un’ora

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico per circa un’ora e mezza, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, soprattutto lungo l’asse di collegamento con Pasian di Prato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, impegnati nella gestione della perdita di carburante e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, prima della successiva riapertura della strada.

Nessun ferito, traffico rallentato

Fortunatamente, non si registrano feriti: entrambi i conducenti sono rimasti illesi nonostante la dinamica dell’incidente.



I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale del Corpo del Distretto del Cormor, con il supporto di una pattuglia proveniente dal comando di Pasian di Prato-Martignacco, che ha anche gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza stradale.