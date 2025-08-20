Infarto in bici elettrica a Forcella Ambrizzola: muore un 66enne friulano

La vittima è un uomo di 66anni residente a Pasian di Prato.

Un friulano di 66 anni, residente a Pasian di Prato (Udine), ha perso la vita ieri pomeriggio dopo un infarto mentre percorreva in bicicletta elettrica il sentiero che conduce a Forcella Ambrizzola, sopra Cortina.

L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando l’uomo si è accasciato improvvisamente a terra, sotto gli occhi di alcuni presenti. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuto l’elicottero con a bordo il medico , che non ha potuto far altro che constatare il decesso.