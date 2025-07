Infortunio e malore, doppio intervento del soccorso alpino nell’Orrido dello Slizza

Due persone soccorse nell’Orrido dello Slizza a Tarvisio.

Doppio intervento per la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, chiamata ad intervenire da Sores, assieme a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e ambulanza nell’Orrido dello Slizza, in un primo tempo per una donna di 72 anni di nazionalità austriaca infortunatasi ad una caviglia a causa di una distorsione. Mentre i soccorritori le stabilizzavano l’arto e la imbarellavano, un altro turista di 66 anni sempre di nazionalità austriaca, si era sentito male.

I soccorritori sono stati avvisati da coloro che erano con lui e, dal momento che il malore della persona sembrava di seria entità, la signora, valutata anche dai sanitari, è stata dismessa dalla barella, affiancata da un soccorritore in attesa con lei, per dirigere gli sforzi verso l’uomo. Valutato dal personale dell’ambulanza e contemporaneamente dagli operatori della Sores in colloquio con i soccorritori al telefono, l’uomo è stato imbarellato e consegnato all’ambulanza per essere portato a Tolmezzo in ospedale.

La donna è stata poi nuovamente raggiunta dai soccorritori e portata su, a livello della strada, dove è rientrata assieme ad una compagna di gita con mezzi propri. Le operazioni si sono svolte tra le 13.30 e le 15.15 circa