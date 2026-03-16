Arrestato 23enne di Codroipo per resistenza a pubblico ufficiale: lanciava bottiglie di vetro dalla finestra di casa in strada.

I carabinieri di Udine insieme ai colleghi della Stazione di Fagagna hanno arrestato un 23enne per resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di sabato i carabinieri sono intervenuti nel centro di Codroipo dove un giovane, in forte stato di agitazione, si stava sporgendo pericolosamente dalla finestra della propria abitazione, lanciando delle bottiglie in vetro sulla pubblica via.

Alla vista dei militari il giovane aveva un atteggiamento aggressivo, prima urlando frasi minacciose e poi passando ai fatti, dapprima cercando di colpirli con calci e pugni e poi tentando di prendere un coltello da cucina, non riuscendo però nell’intento. Visto il comportamento violento del giovane, per evitare che potesse fare del male a se stesso e ai militari intervenuti, questi ultimi erano costretti ad immobilizzarlo.

La perquisizione domiciliare eseguita dopo i momenti di concitazione permetteva di rinvenire un panetto di circa 60 grammi di sostanza stupefacente, tipo “hashish”. La droga rinvenuta veniva sequestrata mentre il giovane, in stato di arresto, restava a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.