Lavoro nero negli affitti brevi e nei cantieri: 6 attività sospese

I controlli contro il lavoro nero a Trieste.

Gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli nei settori degli affitti brevi, del commercio e dell’edilizia. Il bilancio dell’attività è di 6 sospensioni di attività imprenditoriali.

In particolare, è stata sospesa l’attività di una società che gestisce affitti brevi: al lavoro è stato trovato un solo dipendente, risultato in nero. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire altri 2 lavoratori in nero, nel frattempo cessati.

Il provvedimento di sospensione è stato adottato anche per un esercizio commerciale che occupava un lavoratore in nero su 4 presenti e non aveva predisposto il DVR (documento valutazione rischi).

Nel corso di attività svolte nell’ambito del protocollo prefettizio sulla sicurezza, sono stati sospesi 4 cantieri edili per occupazione di personale in nero e mancata redazione del POS (Piano operativo di sicurezza). Nei confronti di due ditte è stata contestata l’assenza della patente a crediti, con allontanamento dai cantieri e con l’applicazione delle relative sanzioni.