Lite in centro, si affrontano armati di bottiglia e chiave inglese

Denunciati due giovani.

Notte movimentata nel cuore di Pordenone, dove due giovani sono stati denunciati dopo una doppia lite scoppiata tra piazzale XX Settembre e piazza Ellero dei Mille. Decisivo l’intervento dei Carabinieri e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto.



L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di sabato 29 marzo, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM sono intervenuti per una segnalazione di rissa nella piazzetta antistante la sala scommesse di piazzale XX Settembre. All’arrivo delle pattuglie, però, i coinvolti si erano già allontanati.



Circa un’ora dopo, alle 01:20, una nuova richiesta di intervento ha portato i militari – affiancati dalla Stazione Carabinieri di Azzano Decimo e da personale della Polizia di Stato – in piazza Ellero dei Mille, dove era in corso un’altra lite tra giovani.

Identificati i due protagonisti dello scontro

Sul posto sono stati identificati i due principali protagonisti: un 28enne di origine senegalese e un 19enne originario del Burkina Faso, residente a San Vito al Tagliamento. Entrambi, secondo quanto ricostruito, avevano assunto una quantità elevata di alcol.



I due sono stati trasportati al pronto soccorso: il 28enne ha riportato una ferita alla testa con prognosi di sette giorni, mentre il 19enne è stato dimesso con ferite superficiali.

La ricostruzione.

Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la dinamica. Il primo episodio si è verificato intorno alle 00:05 in piazzale XX Settembre, dove i due hanno iniziato a colpirsi mentre una decina di presenti tentava di separarli. Alla vista delle pattuglie, tutti si sono dileguati lungo la scalinata vicina.



Poco più di un’ora dopo, attorno alle 01:10, i due si sono nuovamente affrontati nella stessa area, dando vita a una seconda colluttazione. In questa fase, il 19enne avrebbe impugnato una bottiglia di vetro, mentre il 28enne una chiave inglese, utilizzata durante lo scontro.



I militari hanno proceduto al sequestro della chiave inglese utilizzata durante la lite. Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni aggravate. Nessuno dei due, al momento, ha sporto querela. Dai controlli è inoltre emerso che il 28enne risultava irregolare sul territorio nazionale: per questo motivo è stato deferito anche per immigrazione clandestina.

Controlli rafforzati nelle aree sensibili della città

L’area in cui si sono verificati i fatti è tra quelle maggiormente monitorate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone. Dopo l’episodio, è stato annunciato un ulteriore rafforzamento dei controlli per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, soprattutto nelle ore notturne e nei punti più frequentati del centro.