Lite in centro, si affrontano armati di bottiglia e chiave inglese

30 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Denunciati due giovani.

Notte movimentata nel cuore di Pordenone, dove due giovani sono stati denunciati dopo una doppia lite scoppiata tra piazzale XX Settembre e piazza Ellero dei Mille. Decisivo l’intervento dei Carabinieri e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di sabato 29 marzo, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM sono intervenuti per una segnalazione di rissa nella piazzetta antistante la sala scommesse di piazzale XX Settembre. All’arrivo delle pattuglie, però, i coinvolti si erano già allontanati.

Circa un’ora dopo, alle 01:20, una nuova richiesta di intervento ha portato i militari – affiancati dalla Stazione Carabinieri di Azzano Decimo e da personale della Polizia di Stato – in piazza Ellero dei Mille, dove era in corso un’altra lite tra giovani.

Identificati i due protagonisti dello scontro

Sul posto sono stati identificati i due principali protagonisti: un 28enne di origine senegalese e un 19enne originario del Burkina Faso, residente a San Vito al Tagliamento. Entrambi, secondo quanto ricostruito, avevano assunto una quantità elevata di alcol.

I due sono stati trasportati al pronto soccorso: il 28enne ha riportato una ferita alla testa con prognosi di sette giorni, mentre il 19enne è stato dimesso con ferite superficiali.

La ricostruzione.

Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la dinamica. Il primo episodio si è verificato intorno alle 00:05 in piazzale XX Settembre, dove i due hanno iniziato a colpirsi mentre una decina di presenti tentava di separarli. Alla vista delle pattuglie, tutti si sono dileguati lungo la scalinata vicina.

Poco più di un’ora dopo, attorno alle 01:10, i due si sono nuovamente affrontati nella stessa area, dando vita a una seconda colluttazione. In questa fase, il 19enne avrebbe impugnato una bottiglia di vetro, mentre il 28enne una chiave inglese, utilizzata durante lo scontro.

I militari hanno proceduto al sequestro della chiave inglese utilizzata durante la lite. Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni aggravate. Nessuno dei due, al momento, ha sporto querela. Dai controlli è inoltre emerso che il 28enne risultava irregolare sul territorio nazionale: per questo motivo è stato deferito anche per immigrazione clandestina.

Controlli rafforzati nelle aree sensibili della città

L’area in cui si sono verificati i fatti è tra quelle maggiormente monitorate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone. Dopo l’episodio, è stato annunciato un ulteriore rafforzamento dei controlli per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, soprattutto nelle ore notturne e nei punti più frequentati del centro.

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