Malore mentre gioca a bocce, muore Secondo Filaferro

Secondo Filaferro ha accusato un malore mentre era al bocciodromo.

Una pausa di gioco si è trasformata in tragedia al bocciodromo di Roveredo in Piano, in via Carducci. Secondo Filaferro, 90 anni, vigile urbano in pensione, è morto nel pomeriggio di sabato dopo essere stato colto da un malore mentre stava giocando a bocce con gli amici, come faceva quasi ogni giorno.

Originario di Moggio Udinese e residente a Roveredo in Piano, Filaferro si è accasciato a terra durante una sosta della partita. A prestargli immediatamente soccorso è stato l’amico ed ex sindaco del paese, Sergio Bergnach, presente in campo insieme a lui.

Ambulanza e automedica hanno preso in carico l’anziano meno di un’ora dopo il suo arrivo al bocciodromo, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Pordenone. Il personale sanitario ha proseguito a lungo il massaggio cardiaco, ma al pronto soccorso per Filaferro non c’è stato nulla da fare.