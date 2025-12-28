di 72 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Pietro Naidon. Addolorati ne danno il triste annuncio i cugini, i cari amici Mario e Franco unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Prato di Resia nel santuario di “Santa maria Assunta” martedì 30 dicembre alle ore 10:30 ove il caro Pietro giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 18:30 martedì 8:30 – 9:30



Al termine del Rito il caro Pietro troverà riposo nel cimitero di Prato.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 29 c.m. alle ore 20:00 in chiesa a San Giorgio.



Un particolare ringraziamento all’Hospice dell’ospedale civile di Gemona del Friuli, alla Signora Agnese e a tutto il personale infermieristico del territorio.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



PRATO DI RESIA, 27 dicembre 2025



