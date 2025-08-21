Malore in mare a Lignano, muore un uomo di 36 anni

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto a Lignano Sabbiadoro, dove un uomo ha perso la vita dopo un malore in mare. La vittima è Vitalii Yakymchuk, cittadino ucraino di 36 anni.

L’uomo si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva, tra l’ufficio 19 e gli spazi Getur, quando si è accasciato improvvisamente. Gli assistenti bagnanti di Lignano Sabbiadoro e della Getur sono intervenuti immediatamente, riportandolo a riva e avviando le manovre di rianimazione.

Le operazioni sono proseguite con l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno utilizzato anche un respiratore nel tentativo di stabilizzare le condizioni del bagnante. Sul posto è giunto l’elisoccorso, ma vista la gravità della situazione si è deciso di trasportare l’uomo in ambulanza all’ospedale di Udine.

Nonostante i tentativi dei medici, al suo arrivo nel presidio ospedaliero non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.