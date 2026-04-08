Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 9 aprile

Giovedì 9 aprile si preannuncia una giornata complessivamente stabile in Friuli Venezia Giulia, caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso e condizioni meteo tranquille.



Nel corso della giornata il tempo sarà generalmente stabile, con ampie schiarite su gran parte del territorio. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, interessato solo dal passaggio di velature e nubi alte che non comprometteranno la bella giornata. L’evoluzione diurna vedrà una prevalenza di condizioni serene, alternate a qualche fase più variabile ma senza precipitazioni.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino soffierà Bora moderata, soprattutto sulla costa e sulla pianura orientale. Nel corso del pomeriggio, invece, il vento tenderà ad attenuarsi lasciando spazio a regimi di brezza, rendendo il clima più gradevole.



Le temperature saranno in leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. In pianura si registreranno minime tra 6 e 9 gradi e massime comprese tra 18 e 20 gradi. Sulla costa valori più miti, con minime tra 10 e 12 gradi e massime tra 16 e 18 gradi.