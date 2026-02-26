Marijuana in auto, nei guai due 24enni: patente ritirata

I controlli dei carabinieri.

Una serie di servizi straordinari di controllo del territorio è stata disposta negli ultimi giorni dal Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e intensificare la vigilanza sulla circolazione stradale nelle principali arterie della zona.

L’attività ha interessato i comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, Faedis, Premariacco, Attimis, Nimis e Tarcento, territori già oggetto di particolare attenzione nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità.

I numeri dei controlli

Nel corso delle operazioni sono state identificate complessivamente 82 persone e sottoposti a verifica 5 esercizi pubblici. Dieci conducenti di autovetture sono stati controllati con etilometro o precursore, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare la guida in stato di alterazione.



L’intensificazione dei controlli rientra in un piano coordinato volto a rafforzare la percezione di sicurezza sul territorio e a garantire una presenza capillare delle pattuglie, soprattutto nelle fasce orarie considerate più sensibili.

Marijuana sequestrata a Premariacco

Nel comune di Premariacco, i Carabinieri della Stazione di San Leonardo hanno fermato un veicolo con a bordo due 24enni del posto, notati per un atteggiamento ritenuto sospetto. La successiva perquisizione ha consentito ai militari di rinvenire circa 10 grammi di marijuana nella disponibilità dei due giovani. La sostanza è stata immediatamente sequestrata.



Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Udine quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.