Tragedia a Cormons, madre e figlia trovate senza vita in casa

Sono state trovate senza vita nella loro abitazione di Cormons una donna di 66 anni e la figlia di 43. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, in una casa di via Milano, dove le due risiedevano.

Secondo quanto emerso, a dare l’allarme sarebbe stato un familiare (il fratello della 43enne) rientrato nell’abitazione, che ha immediatamente chiamato i soccorsi attorno alle 18. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario dell’Asugi e i carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo.

Indagini aperte.

Sulla vicenda, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo. La Procura della Repubblica di Gorizia ha aperto un fascicolo e sono in corso tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso.

Nelle ore successive al ritrovamento sono circolate indiscrezioni relative a una possibile ingestione di farmaci, ma da parte degli inquirenti non sono arrivate conferme. Gli investigatori stanno lavorando su più ipotesi e saranno gli approfondimenti medico-legali a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.