Sparatoria a Santo Domingo, muore un 26enne di San Vito

La vittima è Jean Carlos Ramirez.

E’ stato ucciso da alcuni colpi di pistola ieri mattina a Santo Domingo Jean Carlos Ramirez, 26enne di origine dominicana residente a San Vito al Tagliamento.

L’uomo era rientrato a Santo Domingo una quindicina di giorni fa per trascorrere le vacanze con la famiglia. Il 26enne, che lavorava in Friuli come operaio, stava per fare rientro nell’abitazione di Santo Domingo, nel quartiere di Cristo Rey. Ad un tratto due uomini l’hanno aggredito e gli hanno sparato.

Al momento non è ancora chiaro il motivo dell’omicidio, potrebbe essere stato una rapina finita male oppure un precedente litigio. Nell’agguato è stato ferito anche il tassista che aveva riaccompagnato a casa il 26enne.