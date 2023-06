Spiagge del Friuli, inaugurato l’Infopoint di Marano Lagunare.

È operativo da qualche giorno, negli spazi della storica Vecchia Pescheria in piazza Cristoforo Colombo a Marano Lagunare, il nuovo Infopoint per accogliere al meglio i turisti e offrire un servizio di continuità a chi desidera ricevere informazioni sul Friuli Venezia Giulia. A darne conto è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Il punto informativo resterà aperto nei fine settimana per tutta la stagione estiva fino al prossimo 3 settembre (venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Servizi ai turisti.

“L’infopoint offrirà una vasta gamma di servizi ai turisti tra informazioni sul territorio, vendita di gadget ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, la proposta della FVGCard, nonché una vetrina dedicata ai prodotti enogastronomici locali per conoscere le specialità della regione – ha commentato Bini -; sarà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze naturali, culturali e culinarie della zona. Il personale qualificato sarà a disposizione per fornire informazioni dettagliate, consigli utili e suggerimenti per rendere indimenticabile la visita a Marano Lagunare e ai suggestivi dintorni del borgo marinaro”.

L’infopoint è il risultato di una preziosa collaborazione tra PromoTurismoFVG e l’amministrazione comunale di Marano Lagunare, con l’obiettivo di promuovere il turismo locale e offrire un’esperienza coinvolgente ai visitatori. Il nuovo punto informativo si aggiunge alla rete dei 16 spazi annuali (Tarvisio, Sappada, Forni di Sopra, Arta Terme, Tolmezzo, Pordenone, Udine, Palmanova, Lignano Sabbiadoro, Aquileia, Aeroporto, Grado, Gorizia, Cormons, Miramare, Trieste) e dei 4 stagionali (Piancavallo, Sistiana, Lignano Pineta e dal 29 maggio Muggia) distribuiti sul territorio e gestiti da PromoTurismoFVG.