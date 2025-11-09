Padre e figlio scomparsi a Cervignano: in corso le ricerche

Ore di apprensione nella Bassa friulana, dove da sabato pomeriggio non si hanno più notizie di due persone, padre e figlio, rispettivamente di 74 e 35 anni, scomparse dopo essersi allontanate da Cervignano del Friuli. I due avevano riferito di essere diretti al centro commerciale Tiare di Villesse, ma non vi hanno mai fatto ritorno, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Le ricerche sono partite nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre: il campo base delle operazioni è stato allestito al campo sportivo di Ruda, da dove si stanno coordinando le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine. In volo anche due elicotteri: quello regionale e uno dei vigili del fuoco, giunto appositamente da Venezia per supportare le operazioni aeree.