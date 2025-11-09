Lavori in autostrada, le chiusure e le deviazioni sulla A23

Lavori di ispezione e manutenzione sulla A23 Udine-Tarvisio nelle serate del 10 e 11 novembre, con conseguenti chiusure temporanee di tratti autostradali e stazioni. Gli interventi, programmati da Autostrade per l’Italia, mirano a garantire la sicurezza delle infrastrutture ma comporteranno disagi per chi si troverà a viaggiare in quelle ore.

La prima chiusura riguarda la stazione di Pontebba, che sarà inaccessibile in uscita per i veicoli provenienti da Udine e dall’A4 Torino-Trieste, dalle 22:00 di lunedì 10 novembre fino alle 00:00 di martedì 11 novembre. Il provvedimento è necessario per consentire l’ispezione e la manutenzione del viadotto di svincolo. In alternativa, viene consigliato l’utilizzo della stazione di Carnia.

Chiusura temporanea anche per il tratto autostradale compreso tra Pontebba e Carnia in direzione Udine, prevista per le due notti consecutive di lunedì 10 e martedì 11 novembre, dalle 22:00 alle 6:00 del mattino seguente. In questo caso, i lavori riguarderanno interventi di manutenzione all’interno delle gallerie del tratto. Non saranno accessibili l’area di servizio “Campiolo Ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs Ovest” e “Carnia Ovest”, tutte situate lungo il tratto interdetto.

Per chi viaggia verso Udine, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, sarà necessario proseguire sulla SS13 “Pontebbana” in direzione Udine, quindi sulla SS52 “Carnica” in direzione Tolmezzo, fino al rientro in autostrada attraverso la stazione di Carnia.