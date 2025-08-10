Pentola sul fornello, scoppia l’incendio nella cucina di casa

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in una cucina di una casa monofamiliare di due piani fuori terra, in località Aurisina Stazione nel comune di Duino Aurisina. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Opicina, che ha trovato già all’esterno della casa: 3 persone che hanno comunicato che all’interno dell’alloggio non c’era più nessuno e che si era incendiata una pentola sul fornello nella cucina che si trovava al pian terreno.

I Vigili del fuoco sono subito entrati nell’alloggio e dopo aver aperto la porta della cucina, prontamente chiusa dalla proprietaria prima di uscire da casa, e con un estintore hanno spento le fiamme che avevano iniziato ad intaccare il mobilio sopra il piano cottura. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco e la prontezza d’animo della padrona di casa che chiudendo la porta della cucina e la valvola del gas ha rallentato la propagazione dell’incendio, hanno fatto sì l’incendio non si sia sviluppato a tutta la cucina e agli altri locali dell’alloggio.

Terminato lo spegnimento delle fiamme e bonificate le parti andate a fuoco I Vigili del fuoco hanno areato i locali per poi verificare, con apposita strumentazione, che nell’appartamento non vi fossero residui dei gas prodotti dalla combustione. Sul posto anche i carabinieri.