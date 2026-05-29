Le arnie di Roncadin diventano opere d’arte grazie al concorso delle scuole

Le nuove arnie aziendali di Roncadin si trasformano in un progetto educativo dedicato alla biodiversità, alle api e al futuro del territorio. Si è concluso ieri, 28 maggio, il concorso “Apizza”, l’iniziativa promossa dalla Roncadin SpA SB di Meduno che ha coinvolto oltre 200 alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo delle “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” nella decorazione di 14 arnie destinate agli apiari aziendali.

Un progetto che ha unito creatività, educazione ambientale e attenzione alla sostenibilità, offrendo a bambini e ragazzi l’occasione di conoscere più da vicino il ruolo fondamentale delle api, insetti preziosi per l’equilibrio degli ecosistemi e per la vita sul pianeta.

Le scuole premiate

A distinguersi sono state due classi della Scuola Primaria di Pinzano al Tagliamento. La classe seconda ha vinto per la Categoria A, riservata ai bambini della scuola dell’infanzia e fino alla terza classe della primaria, mentre la classe quarta si è aggiudicata il primo posto nella Categoria B, dedicata alle classi quarta e quinta della primaria e alla secondaria di primo grado.



Le classi vincitrici riceveranno un contributo destinato all’acquisto di materiale didattico, trasformando così il premio in un ulteriore investimento per la scuola e per le attività educative.



Il concorso ha coinvolto la scuola dell’infanzia di Sequals, le primarie di Anduins, Pinzano e Meduno e le scuole secondarie di primo grado di Meduno e Travesio, per un totale di 14 classi e più di 200 alunni e alunne dai 3 ai 13 anni.

Arnie decorate nel rispetto delle api

Le 14 arnie personalizzate verranno installate negli apiari aziendali Roncadin. Gli studenti hanno potuto liberare la fantasia soprattutto sulle superfici laterali, lavorando su temi come biodiversità, natura, api, ambiente e futuro del territorio.

La parte artistica, però, è stata accompagnata da precise indicazioni tecniche. Il regolamento prevedeva infatti che materiali, colori e modalità decorative fossero scelti nel rispetto del benessere delle api e della corretta attività apistica. Le superfici dovevano essere sicure e prive di sostanze o elementi in grado di disturbare l’orientamento degli insetti.

Il risultato è stato un percorso nel quale l’arte è diventata anche strumento di conoscenza: decorare le arnie ha significato per le classi avvicinarsi al mondo delle api, comprendere la loro importanza e riflettere sul rapporto tra attività umane, ambiente e tutela della biodiversità.

Gli apiari aziendali di Roncadin

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Roncadin sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale d’impresa. Nel sito produttivo di Meduno sono presenti due apiari aziendali, per un totale di 28 arnie, gestiti dall’apicoltore Renzo Casali, dipendente Roncadin e titolare, con la famiglia, di “Casali Apicoltori sas”.

Gli apiari sono nati nel 2022 con 13 arnie realizzate con legno certificato PEFC e materiali di recupero. All’inizio ospitavano circa 650mila api; oggi la popolazione è salita a circa 1 milione e 260mila esemplari, distribuiti in 28 arnie.

Roncadin: “Un progetto che guarda al futuro”

A spiegare il valore dell’iniziativa è l’amministratore delegato Dario Roncadin: «Il progetto è nato con l’obiettivo di contribuire alla protezione degli insetti impollinatori, produrre miele, monitorare la qualità dell’aria attraverso l’analisi della cera, considerata un importante bioindicatore ambientale, e sviluppare iniziative educative insieme alle scuole».

«Le nostre iniziative – aggiunge – mirano sempre a mettere insieme più attori della comunità per moltiplicare il valore delle azioni di ciascuno. In questo caso l’unione delle forze di Roncadin, di Apicoltura Val Meduna e delle scuole del territorio ha permesso di realizzare un progetto che guarda al futuro».

Il progetto “A scuola con Roncadin”

Il concorso “Apizza” rientra nel più ampio progetto “A scuola con Roncadin”, nato per rafforzare il legame tra l’azienda e il territorio che la ospita, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Oltre all’apiario didattico, il percorso comprende anche attività dedicate alla scoperta dei rapaci utilizzati per il bird control in azienda e laboratori di pizza e panificazione, pensati per avvicinare ragazze e ragazzi al mondo produttivo attraverso esperienze concrete e formative.