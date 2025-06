La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Udine.

Una donna di 46 anni è stata picchiata violentemente dal compagno, fino a perdere conoscenza. Ora si trova ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in terapia semintensiva, con un grave trauma cranico e una prognosi che supera i 40 giorni. L’uomo, un 45enne già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti di una precedente compagna, è stato arrestato dai carabinieri.

E’ accauto venerdi nel medio Friuli, nell’abitazione della coppia. A lanciare l’allarme è stata la madre della vittima, che ha sentito le urla disperate della figlia chiedere aiuto. Quando i militari dell’Arma sono entrati nell’appartamento, hanno trovato la donna riversa a terra, con gravi ferite, e tracce di sangue ovunque. Il 118 è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure e trasportare la vittima in ospedale.

Secondo quanto emerso, sul corpo della 46enne erano presenti anche lividi e segni di precedenti aggressioni, a conferma di un quadro di violenze reiterate nel tempo. Lei, tuttavia, aveva sempre scelto di non denunciare, nutrendo la speranza che l’uomo potesse cambiare: purtroppo non è avvenuto.

L’aggressore si trovava in regime di detenzione domiciliare per reati analoghi, commessi nel 2015 ai danni di un’altra compagna. Ora, per l’uomo è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere.