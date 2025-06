Si sente male durante l’allenamento in falesia: soccorso un 57enne

Intervento ieri sera in Val Rosandra per la stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico. Un uomo di 57 anni, residente in città, si è sentito male intorno alle 20.30 mentre si stava allenando in arrampicata assieme a un compagno nel settore Bosco Incantato sulla parete delle Vergini sopra il cosiddetto Casello Modugno.

L’allarme è scattato quando l’uomo ha iniziato ad accusare forti vertigini e un senso di instabilità che gli impedivano di restare in piedi. Il compagno ha immediatamente richiesto soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno raggiunto l’uomo lungo un sentiero stretto e ripido immerso nel bosco.

I soccorritori si sono portati assieme ai sanitari dell’ambulanza e ai Vigili del Fuoco dal Casello Modugno fin sotto la parete lungo uno stretto sentiero nel bosco. Dal momento che l’uomo aveva vertigini e non riusciva a reggersi in piedi è stato adagiato sulla barella e trasportato dai soccorritori con l’ausilio di corde di sicurezza nei passaggi più ripidi fino all’ambulanza.