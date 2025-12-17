La polizia locale di Trieste ha arrestato un 35enne.

Una lunga scia di veicoli incendiati si sarebbe conclusa con un arresto in flagranza di reato. È successo nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre a Borgo San Sergio, dove gli agenti della Polizia Locale di Trieste hanno fermato un uomo di 35 anni, triestino, sospettato di essere l’autore di una serie di roghi dolosi che hanno colpito auto e moto in sosta in diverse zone della provincia.

L’intervento, portato a termine dagli investigatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi (NCV) della polizia locale, è avvenuto sotto il coordinamento della PM Ilaria Iozzi della Procura della Repubblica di Trieste.

L’arresto.

Nella sola notte dell’arresto, sarebbero stati incendiati 10 veicoli. Ma il sospettato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, potrebbe essere collegato ad almeno una trentina di episodi simili avvenuti dal 2023, se non prima.



A far scattare l’indagine era stata una denuncia presentata da una giovane triestina, vittima da tempo di “particolari attenzioni non desiderate” da parte dell’uomo. Successivamente, sono emerse altre segnalazioni riguardanti danni e incendi a veicoli di conoscenti e non del presunto autore.

Gli altri episodi.

Gli investigatori hanno analizzato negli ultimi mesi un ampio numero di elementi, riuscendo a tracciare un filo conduttore tra numerosi episodi avvenuti nel tempo, sia per modalità che per target. Tra le piste ancora in corso di verifica, anche i ripetuti danneggiamenti ai danni delle automobili di dipendenti dell’ASUGI, parcheggiate presso l’ospedale di Cattinara.

Durante le fasi concitate dell’arresto, uno degli operatori della Polizia Locale ha riportato lievi lesioni, rendendo necessario un intervento medico.