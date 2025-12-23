Non può avvicinarsi all’ex, ma va sotto casa sua: arrestato 45enne

45enne viola il divieto di avvicinamento all’ex: arrestato.

È stato arrestato nella mattinata di giovedì 18 dicembre un uomo di circa 45 anni, italiano, per aver violato le misure di protezione disposte dall’Autorità giudiziaria nei confronti dell’ex compagna. L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Volanti della Polizia di Stato di Pordenone.

L’uomo era sottoposto ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla donna, una coetanea italiana, a seguito di precedenti episodi riconducibili a maltrattamenti in ambito familiare. Le misure erano state adottate per tutelare la vittima, già in una situazione di grave disagio e sofferenza.

Nonostante le prescrizioni imposte, l’uomo si è presentato nei pressi dell’abitazione della donna, generando un immediato stato di paura e allarme. La vittima, percependo il concreto pericolo, ha contattato le forze dell’ordine chiedendo aiuto. Le pattuglie della Squadra Volanti sono intervenute tempestivamente, individuando l’uomo nelle immediate vicinanze dell’abitazione e accertando la violazione delle disposizioni giudiziarie. Gli agenti hanno messo in sicurezza la donna e ricostruito la dinamica dei fatti.

Considerata la flagranza del reato e la sussistenza dei presupposti di legge, l’uomo è stato arrestato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Si tratta del secondo arresto per reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso” effettuato dalla Polizia di Stato di Pordenone nel giro di pochi giorni, a conferma dell’attenzione e dell’impegno costante nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime.