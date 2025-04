Notte di furti e inseguimenti in provincia di Udine: due uomini arrestati.

Una notte di furti e inseguimenti si è conclusa con l’arresto di due cittadini marocchini, protagonisti di una vera e propria scorribanda tra Palazzolo dello Stella, Muzzana e Pocenia, in provincia di Udine. I due, senza fissa dimora e già destinatari di un provvedimento di allontanamento dalla provincia, sono accusati di aver svaligiato due tabaccherie e una farmacia, oltre ad aver rubato un autocarro e uno scooter.

I colpi, come riporta il Messaggero Veneto, tutti messi a segno tra la notte di sabato 12 e domenica 13 aprile, hanno seguito un copione simile: vetrine infrante con coperchi di tombini e casse portate via. Bottino totale: circa 3.400 euro in contanti e “Gratta e Vinci”.

Il tentativo di fuga a bordo dello scooter rubato è finito in un fossato durante un inseguimento con i carabinieri. Uno dei due è rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Latisana, dove è piantonato, mentre l’altro è stato bloccato e arrestato poco dopo a piedi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Norm di Latisana con il supporto delle stazioni di Lignano e Palazzolo.