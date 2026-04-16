Rapina, droga e maltrattamenti in famiglia: arrestato un 42enne

I Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno dato esecuzione, nel pomeriggio del 14 aprile, a un ordine di espiazione pena nei confronti di un 42enne di origini marocchine, R.Y., sottoposto alla detenzione domiciliare.



Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pordenone e riguarda un cumulo di pene divenute irrevocabili, legate a una serie di reati commessi tra il 2015 e il 2021.

I reati contestati

Il quadro giudiziario a carico dell’uomo comprende diversi episodi. Tra questi, una rapina avvenuta nel 2015 in un esercizio pubblico di Pordenone: secondo quanto ricostruito, il 42enne, in stato di alterazione dovuto all’alcol, aveva sottratto con violenza a un altro avventore la vincita di una slot machine, pari a 40 euro.



A suo carico risultano anche più episodi di traffico di sostanze stupefacenti, avvenuti nel 2021 tra Pordenone e San Vito al Tagliamento, oltre a maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, perpetrati nell’arco di diversi anni e spesso aggravati dall’abuso di alcol.

La pena residua e i domiciliari

Dopo la rideterminazione della pena da parte del Tribunale di Sorveglianza, che ha tenuto conto dei periodi già scontati in carcere e in affidamento in prova, all’uomo resta da espiare un residuo di 1 mese e 7 giorni di reclusione.



Al termine delle formalità di rito presso la caserma, i militari dell’Arma lo hanno accompagnato nella propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.