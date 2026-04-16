Due giornate interamente dedicate alla prevenzione e alla cultura della sicurezza sulle strade. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 il Centro commerciale Città Fiera ospita una nuova edizione di “Uniti per la sicurezza stradale”, iniziativa ormai consolidata che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine e realtà del territorio.



L’evento, nato proprio al Città Fiera nel 2013, si conferma tra i più longevi e partecipati sul tema: oltre 60 appuntamenti organizzati negli anni e più di un milione di visitatori complessivi. Un traguardo importante che testimonia l’attenzione crescente verso la prevenzione degli incidenti e la diffusione di comportamenti corretti alla guida.

Tutte le istituzioni unite per la prevenzione

Alla manifestazione hanno aderito Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Udine, Polizia di Stato, Comune di Martignacco, Polizia locale, Vigili del fuoco, Autostrade Alto Adriatico, Inail FVG e Udine Esposizioni, con il supporto del Città Fiera. Una presenza corale che sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere la sicurezza e ridurre l’incidentalità.



Per l’11ª edizione è prevista anche un’area interamente dedicata alla Polizia di Stato, con un focus particolare sulla Polizia Stradale, a pochi giorni dal 174° anniversario della fondazione e in vista degli 80 anni della specialità. I visitatori potranno osservare da vicino i mezzi in dotazione e approfondire le attività operative legate al controllo e alla sicurezza sulle strade.

Dimostrazioni, mezzi e consigli pratici

Spazio anche ai Vigili del fuoco di Udine, che allestiranno uno stand con attrezzature e dimostrazioni legate agli interventi in caso di incidente stradale. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza, dove la sicurezza personale resta prioritaria per facilitare i soccorsi.



All’interno del villaggio sarà presente anche un campo scuola bici indoor, curato dalla Polizia locale, pensato soprattutto per i più piccoli. Qui i bambini potranno imparare il significato della segnaletica stradale e le buone pratiche per muoversi in sicurezza in bicicletta.

Prove gratuite di guida sicura

Tra le attività più attese tornano le prove di guida sicura introduttiva, organizzate da BM Sport & Drive. Durante entrambe le giornate, i visitatori potranno salire gratuitamente a bordo di un’auto affiancati da istruttori qualificati, per sperimentare tecniche utili a gestire situazioni di rischio.



L’obiettivo dell’iniziativa resta chiaro: formare cittadini più consapevoli e responsabili, promuovendo il rispetto del Codice della strada e contribuendo concretamente alla riduzione degli incidenti e degli infortuni.