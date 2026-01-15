Rapina a Pordenone, aggredisce un 16enne per rubargli il cappotto

La tentata rapina nei pressi della stazione di Pordenone.

Rapina nel pomeriggio di lunedì nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone, dove un giovane rider di 28 anni ha aggredito un minorenne per impossessarsi del suo cappotto. L’aggressore, un cittadino pachistano senza fissa dimora, è stato bloccato dagli agenti della Questura e arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Secodo la ricostruzione, il 28enne si sarebbe avvicinato a un sedicenne indiano nei pressi del terminal dei bus, complimentansosi per il cappotto e proponendogli uno scambio. Alla risposta negativa del ragazzo, il ventottenne avrebbe improvvisamente assunto un atteggiamento minaccioso, estraendo un cavalletto in metallo – probabilmente appartenente a una bicicletta – lungo 35 centimetri.

Mentre il giovane tentava di allontanarsi, l’uomo ha cominciato a inseguirlo, brandendo l’oggetto come un’arma e cercando di colpirlo alla testa per costringerlo a cedere il cappotto. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e avvenuta sotto gli occhi degli agenti già presenti nella zona per operazioni di contrasto al degrado urbano, si è conclusa con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore e messo in salvo il minorenne.

Il rider, in evidente stato di agitazione, è stato trovato in possesso del cavalletto metallico, subito sequestrato dagli agenti e ora nelle mani dell’autorità giudiziaria come corpo del reato. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.