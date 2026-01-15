Trieste Airport: Fabio Gallo è il nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., nella seduta di ieri, ha nominato Fabio Gallo nuovo Amministratore Delegato della Società.



Fabio Gallo, Laurea magistrale in economia aziendale presso l’ Università Carlo Cattaneo – LIUC Business University ed un Master in Business Administration conseguito presso l’IE Business School di Madrid, proviene da un percorso manageriale nel settore aeroportuale e infrastrutturale, con responsabilità dirette in ambito operativo, finanziario e di sviluppo del traffico, maturate in particolare presso SOGEAAL – Aeroporto di Alghero – e in precedenza in F2i SGR.

Il Consiglio di amministrazione e gli azionisti esprimono il benvenuto a Gallo che con la sua competenza saprà guidare con impegno l’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia nella sua fase di crescita con l’obiettivo di consolidare ulteriormente i risultati ottenuti e sviluppare nuovi progetti. “La leadership di Fabio Gallo garantirà una crescita continua dello scalo – afferma il Presidente di Trieste Airport Antonio Marano – “mi complimento con Fabio Gallo per la nomina ed esprimo la mia piena fiducia nella nuova guida dell’aeroporto”.

Gli auguri di buon lavoro del governatore Fedriga.

“A nome dell’intera Giunta regionale auguriamo buon lavoro al nuovo amministratore delegato di Trieste Airport Fabio Gallo. L’obiettivo comune è quello di continuare a far crescere il nostro scalo aeroportuale. I dati economici e quelli riguardanti i passeggeri sono in costante crescita. Risultati che sono frutto di una partnership pubblico-privato e di un’idea di sviluppo certamente vincente”.

Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo la nomina di Fabio Gallo ad amministratore delegato di Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa. “Siamo certi – sottolinea Fedriga – che le competenze e le conoscenze acquisite da Gallo nei precedenti incarichi risulteranno preziose per il rafforzamento di questo asset strategico per la nostra comunità”.