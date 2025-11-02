Ruba vestiti alle Sorelle Ramonda e picchia l’addetto alla sicurezza

Il furto alle Sorelle Ramonda di Reana del Rojale.

Un tentato furto si è trasformato rapidamente in una violenta aggressione nel punto vendita Sorelle Ramonda di Reana del Rojale. Nella tarda mattinata di ieri, 1 novembre, un addetto alla sicurezza è rimasto ferito nel tentativo di fermare un uomo che cercava di allontanarsi con della merce rubata. Il sospettato è stato poco dopo arrestato dai carabinieri.

Erano da poco passate le 12 quando un uomo ha oltrepassato le casse facendo scattare il sistema antitaccheggio. Il vigilante in servizio, un 59enne, si è avvicinato per controllare, ma è stato aggredito brutalmente. Nella colluttazione, il sorvegliante ha riportato diversi traumi al volto e al corpo, con il viso insanguinato, ma ha comunque cercato di contenere l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri.

L’allarme, scattato immediatamente, ha permesso l’intervento rapido dei militari della Stazione di Tricesimo e del Nucleo radiomobile di Udine. Il ladro è stato fermato poco lontano dal punto vendita e arrestato con l’accusa di rapina. Si tratta di un cittadino serbo di 37 anni, residente a Vicenza.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva nascosto diversi capi di abbigliamento all’interno di una panciera sotto i vestiti, per un valore di alcune centinaia di euro. Successivamente, dalla sua auto, parcheggiata nei pressi del negozio, è emersa altra merce di sospetta provenienza furtiva, probabilmente sottratta in precedenza in altri centri commerciali della zona.

Il materiale è stato sequestrato, in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari. L’addetto alla sicurezza è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Le indagini, affidate ai carabinieri di Tricesimo, proseguono per ricostruire l’intera dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti o altri furti commessi dall’uomo.