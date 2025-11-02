La friulana Advan punta sui cobot: cresce in Spagna e punta sulla Polonia

Advan Implantology punta sui cobot per l’etica del lavoro e rafforza la propria presenza nell’Est Europa. L’azienda investe in robotica collaborativa per eliminare i lavori usuranti, si espande in Spagna e apre il mercato della Polonia.

Advan, azienda italiana impegnata nel settore dell’implantologia dentale, ha intrapreso una strategia di crescita che coniuga l’espansione internazionale con un forte impegno etico verso i propri dipendenti: la cobotizzazione dei processi più usuranti.

In linea con quanto sta avvenendo nel mondo della manifattura a livello globale, l’investimento in robotica collaborativa (cobot) da parte di Advan non è mirato alla mera riduzione della manodopera, ma alla tutela della qualità del lavoro dei propri dipendenti. L’azienda sta implementando sistemi robotici avanzati per rilevare e automatizzare quelle operazioni di assemblaggio o controllo qualità che, se svolte ripetutamente dagli operatori umani, comportano un alto rischio di disturbi muscolo-scheletrici o stress psico-fisico.

“La nostra visione di Industria5.0 che si spinge sempre più verso la industria6.0 pone la persona al centro,” ha dichiarato Mario Zearo, fondatore e presiedente di Advan. “Grazie alla cobotizzazione, stiamo sollevando il personale dai compiti più monotoni e dannosi, permettendo loro di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto che richiedono intuizione, creatività e supervisione critica.” Parallelamente all’innovazione interna, Advan sta consolidando la sua posizione a livello europeo acquisendo nuove quote di mercato. L’azienda ha registrato una crescita importante in Spagna e si accinge a distribuire i propri prodotti in Polonia, Grecia e Finlandia.

Il mercato polacco.

Il mercato polacco, in particolare, sta vivendo un momento di forte espansione nel settore dell’implantologia dentale. La crescente domanda di soluzioni avanzate per la salute orale e l’aumento della spesa pro-capite in trattamenti di alta qualità hanno creato un terreno fertile per i prodotti tecnologicamente avanzati di Advan. L’azienda ha saputo intercettare questa domanda, rafforzando la sua rete distributiva e formativa nel Paese.

L’importanza della formazione.

A testimonianza dell’importanza della formazione professionale per la crescita del mercato, Advan ha recentemente inaugurato una nuovissima ala formativa presso la sede di Amaro.

L’impegno dell’azienda nel knowledge transfer sarà evidente il prossimo novembre, quando la struttura ospiterà un team di professioniste slovene e croate, in gran parte dentiste e specialiste del settore. Questo gruppo di lavoro sarà in loco per ricevere una formazione intensiva e pratica sulle ultime innovazioni nel campo dei prodotti e delle metodologie Advan.

L’iniziativa non solo sottolinea l’attenzione dell’azienda all’empowerment femminile nel settore medico, ma cementa i legami con l’area adriatica, confermando Advan come un polo d’eccellenza non solo produttivo, ma anche formativo a livello europeo. L’azienda che si trova nel polo industriale carnico conta 20 addetti.