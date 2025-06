Rapina in una sala slot: lui fugge col bottino, lei viene arrestata

La rapina in una sala slot di Trieste.

Hanno agito in coppia, a quanto pare senza armi né travisamenti, puntando dritti alla cassa di una sala slot attorno a mezzogiorno: un uomo e una donna sono entrati in azione in pieno giorno tentando una rapina. Mentre l’uomo è riuscito ad afferrare il denaro e a dileguarsi, la donna è stata bloccata dopo una breve colluttazione.

L’intervento dei carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, ha portato all’arresto della donna con l’accusa di rapina impropria. Il complice, già identificato, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dal titolare dell’attività, il colpo ha fruttato circa mille euro. Le indagini sono affidate ai militari del Radiomobile e della stazione Tominz.