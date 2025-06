Strepitosa Sabrina Salerno: a Palazzolo fa scatenare migliaia di persone

Sabrina Salerno alla Festa di Sant’Antonio a Palazzolo dello Stella.

È stata un vero e proprio triondo quello che ha visto Sabrina Salerno ospite a Palazzolo dello Stella sabato 14 giugno, in occasione della Festa di Sant’Antonio. Più di mille persone scatenate al ritmo dei successi che hanno fatto da padroni negli anni ’80: dall’ intramontabile “Boys”, a “My chico”, passando per “Hot girl” e tanti altri tormentoni, ma soprattutto l’ultimissimo singolo “Bollente”, uscito in questi giorni.

L’artista genovese, una delle vincenti scoperte di Claudio Cecchetto, si è mostrata in tutto il suo splendore, carica di energia, con un abbigliamento mozzafiato e una verve in grado di coinvolgere tutti i fan. Era la serata più attesa della manifestazione e le aspettative hanno di gran lunga superato la realtà: non c’è stato infatti un solo minuto in cui tutti gli spettatori non si siano sentiti coinvolti, ballando e cantando a squarciagola. Ma ciò che ha reso la serata degna di essere ricordata come una delle migliori in assoluto da quando ha preso il via la manifestazione, è stato soprattutto il post – concerto: autografi, foto e qualche breve scambio di battute tra Sabrina Salerno e i fan hanno reso questa occasione indubbiamente indimenticabile.